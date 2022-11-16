أهالي خانقين يشكون "الرعب الليلي" بسبب "رصاص المتنفذين"

شفق نيوز/ شكا أهالي اطراف خانقين، شمال شرق ديالى، اليوم الأربعاء، من "رعب ليلي" مستمر بسبب الاطلاقات العشوائية في أطراف منطقة المنذرية.

وقال أحد الناشطين المدنيين رامي حسام لوكالة شفق نيوز إن "الأحياء السكنية في منطقة المنذرية شرقي خانقين تحولت إلى جبهة حرب ليلية بسبب الرصاص الكثيف من مختلف الأسلحة والذي تطلقه جماعات متنفذة قرب المنذرية وعلى طريق المنفذ الحدودي"، واصفا أوضاع الأحياء السكنية ليلا بأنها "مرعبة".

ودعا حسام السلطات الأمنية إلى "ردع مثيري الرعب والخوف في نفوس المواطنين وما سببه من فوضى اجتماعية أثارت علامات استفهام كبيرة".

وأضاف الناشط أن "خانقين بعيدة عن أي مظاهر خارجة عن القانون وكانت تنعم باستقرار اجتماعي تام إلا أن الأوضاع الحالية في أطرافها تتطلب مراجعات ومعالجات أمنية ناجعة لإعادة الاطمئنان إلى نفوس الأهالي".