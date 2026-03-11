أهالي بابل يحيون روح الكرم الرمضاني بتبادل موائد الإفطار (صور)

شفق نيوز- بابل

رغم أجواء الحرب في المنطقة، وتذبذب أسعار السوق العراقي بما يخص المواد الغذائية، إلا أن العائلات العراقية في جنوب محافظة بابل، ما تزال تواصل إحياء تقاليدها الرمضانية المتوارثة، ولا سيما عادة تبادل موائد الإفطار بين الجيران والأقارب.

ويحرص الأهالي في بابل، على إرسال وجبات متنوعة إلى منازل الجيران والأقارب، بنية الصدقة عن أرواح الموتى، في تقليد اجتماعي يعكس روح التكافل والرحمة بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، جانباً من هذا الطقس الإنساني، حيث تظهر الصور اطفالاً ونساءً يحملون أواني الطعام على رؤوسهم وهم ينقلونها مبتسمين إلى جيرانهم، يعودون بغيرها مليئة بأنواع الوجبات قبيل وقت الأفطار.