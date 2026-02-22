أهالي القاسم وسط العراق يحيون "حلقات الختمات القرآنية" في رمضان (صور)

شفق نيوز- بابل

في طقس رمضاني يتكرر كل عام في معظم المدن العراقية، حطت عدسة وكالة شفق نيوز رحالها في قضاء القاسم بمحافظة بابل، حيث يحيي أهالي المدينة رجالاً ونساء وشباباً وأطفالاً "حلقات الختمات القرآنية" خلال أيام شهر رمضان.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى أن الأهالي يجتمعون بشكل يومي خلال شهر رمضان في مرقد الإمام القاسم بن الإمام موسى الكاظم، الذي تسمّت المدينة، لعقد حلقات من الرجال والنساء من مختلف الأعمار لقراءة القرآن، حيث يتم توزيع أجزاء المصحف الثلاثين على الحضور لترتيل الآيات القرآنية.

وبين المراسل أن "الختمة القرآنية خلال ساعة واحدة" تندرج ضمن البرامج الدينية التي يشهدها مرقد القاسم خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإيمانية ونشر ثقافة تلاوة القرآن الكريم بين مختلف فئات المجتمع.

يشار إلى أن قراءة القرآن خلال شهر رمضان من أهم الطقوس لدى المسلمين من مختلف المذاهب، ويختلف عقد هذه الحلقات بتفاصيل بسيطة بين محافظة وأخرى، إلا أنه بشكل عام الغاية منها "ختم القرآن" -أي قراءة جميع الأجزاء والسور في المصحف-.