أهالي الراشدية يغلقون طريق بغداد الشمالي ويوجهون اتهامات لضباط في الداخلية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي منطقة الراشدية، اليوم الاثنين، وقطعوا الطريق الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية احتجاجاً على ماوصفوه "فساد" ضباط في الشرطة الاتحادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من أهالي منطقة الراشدية تظاهروا وهم يحملون الاعلام العراقية، مساء اليوم، وقطعوا الطريق الرئيس الرابط بين محافظة بغداد والمحافظات الشمالية احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات ومن ضمنها عدم تبليط مناطقهم.

وأضاف المراسل أن الأهالي يتهمون ضباطاً في الشرطة الاتحادية بابتزازهم وأخذ الرشاوى منهم وعدم السماح بإدخال مواداً لبناء منازلهم إلا بعد أخذ الإتاوة منهم، كما يصفون.

وتابع المراسل ان عشرات العجلات ومنها شاحنات اتت من المحافظات الشمالية توقفت على جانب الطريق الداخل الى العاصمة بغداد انتظاراً لما ستسفر عنه التظاهرة.