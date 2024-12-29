أهالي الحبانية يشكون غياب مستشفى وإدارة القضاء: ستنجز خلال 3 سنوات

شفق نيوز/ رغم ما شهده مركز محافظة الأنبار، من تعبيد للطرق وإنشاء بعض البنى التحتية، إلا أن قضاء الحبانية، ما يزال يعاني من نقص في أبسط حقوق المواطنين، وهو مستشفى متكامل يوفر الرعاية الصحية لسكانه، فغيابه فاقم المعاناة وخاصة بالحالات المرضية الطارئة، لكن إدارة القضاء كشفت أن العمل ببناء المستشفى أنطلق يوم السبت، على أن يكتمل بعد ثلاث سنوات.

وقال الناشط المدني، علي الفهد، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب مستشفى متخصص في القضاء، أجبر الأهالي على السفر إلى أقضية ومدن أخرى لتلقي العلاج، مما يضيف أعباء مالية ومعاناة إضافية، خصوصًا للحالات الطارئة".

وطالب الفهد، الجهات المعنية بـ"الإسراع في إنجاز مشروع مستشفى الخالدية، الذي يعد مطلباً أساسياً لتحسين الواقع الصحي في القضاء والنهوض بالخدمات الصحية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة".

ويشكو عدد من المواطنين في محافظة الأنبار من انعدام الخدمات الصحية وغياب خدمة الطوارئ بالمؤسسات الصحية في المحافظة، فضلاً عن غلاء أسعار الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات الأهلية الخاصة التي أصبحت بديلاً للمؤسسات الحكومية في مختلف مناطق محافظة الأنبار.

وتعرضت أغلب المستشفيات الحكومية في محافظة الأنبار للدمار، بعد سيطرة داعش على المحافظة عام 2015، فيما يعاني الأهالي من نقص الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة الرنين والمفراس وأجهزة غسل الكلى وغيرها.

وكانت دائرة صحة الأنبار، أعلنت في شباط/ فبراير الماضي، عن تفاصيل خطة مشاريعها في المحافظة للعام الحالي، مؤكدة أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير الواقع الصحي في المؤسسات الحكومية، وتضمنت إكمال وتجهيز مراكز تخصصية مثل جراحة الأطفال والقسطرة وأمراض القلب ومركز زرع الكلى، وكذلك مشروع إنشاء مركز الكلى والأمراض البولية في الفلوجة ومركز الأورام، بالإضافة إلى مركز تأهيل بدني ومركز لأمراض الجهاز الهضمي.

من جهته، أكد قائممقام قضاء الحبانية، علي داوود، لوكالة شفق نيوز، "انطلاق مشروع بناء مستشفى الخالدية الكبير سعة 100 سرير".

وأضاف، أنه "تم تسليم موقع مشروع بناء مستشفى الخالدية الكبير إلى الشركة المنفذة، حيث باشرت أعمال البناء صباح اليوم السبت"، مبينا أن "المشروع، الذي تبلغ سعته 100 سرير، سيكتمل خلال مدة ثلاث سنوات، مع السعي لتقليص هذه المدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة".

وأشار داوود إلى "أهمية المشروع لسكان القضاء الذين عانوا طويلاً من نقص الخدمات الصحية"، مؤكداً أن "هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين القطاع الصحي في القضاء، معربًا عن التزامه بخدمة أبناء المنطقة وتلبية احتياجاتهم".

ويعاني قضاء الحبانية في محافظة الأنبار منذ سنوات من نقص حاد في الخدمات الصحية، حيث يواجه السكان صعوبة كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، رغم حاجة المنطقة الماسة لمرافق صحية متكاملة.