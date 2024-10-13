أهالي البتاوين يتظاهرون للمطالبة بتخفيف "الطوق الأمني" عليهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية والمقاهي الشعبية، وسكنة البتاوين وسط العاصمة بغداد، يوم الأحد، مقابل ساحة التحرير، للمطالبة بعدم إغلاق المحال التي تتوسط المنطقة.

وطالب المتظاهر محمود حسن، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بتخفيف ضغط القوات الأمنية عن أهالي المنطقة، مؤكدا أن القوة الماسكة للأرض (فوج الطوارئ الثالث)، تجبر أصحاب المحال التجارية على الإغلاق في أوقات مبكرة.

ودعا متظاهرون آخرون، إلى ضرورة "تقليل الحملات الأمنية في البتاوين، ومراعاة ساكني المنطقة ومصادر رزقهم".