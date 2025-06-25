أهالي ابو الخصيب بالبصرة يطالبون بإعلان "حالة الطوارئ": الماء مالح والخدمات سيئة

شفق نيوز/ نظم العشرات من اهالي قضاء ابو الخصيب في البصرة، يوم الأربعاء، تظاهرة حاشدة أمام مبنى مجلس المحافظة، للمطالبة بإعلان حالة الطوارئ في القضاء، بسبب أزمة المياه وارتفاع نسب الملوحة والتلوث وتراجع مستوى الخدمات.

وقال ممثل الحراك المدني في قضاء أبو الخصيب الشيخ حسين المالكي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التظاهرة تأتي بعد عام كامل من المطالبات والمناشدات التي لم تلقَ أي استجابة تُذكر من الجهات المعنية، رغم المعاناة اليومية التي يعيشها الأهالي".

وأضاف، انه "من أبرز مطالبنا معالجة تلوث مياه الشرب الذي يهدد حياة آلاف المواطنين، إضافة إلى توفير فرص العمل التي باتت حلماً لأغلب شباب القضاء، في ظل غياب أي تحرك حكومي حقيقي".

وأوضح أن "أهالي القضاء يطالبون أيضاً بإنجاز مشروع طريق الفاو الذي يعرفه الجميع باسم (طريق الموت)، لكثرة الحوادث المميتة التي يشهدها بشكل شبه يومي، دون وجود حلول أو صيانة تُذكر"، لافتا الى أن "المتظاهرين منحوا مجلس محافظة البصرة مهلة 15 يوماً فقط للاستجابة لمطالبهم، وأن استمرار التجاهل سيقود إلى خطوات تصعيدية سلمية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الإهمال المتواصل".