"هاكر" يتسلل لبرهم صالح بـ"علم النجوم الثلاث"

شفق نيوز/ تعرض الحساب الشخصي للرئيس العراقي السابق، برهم صالح، على منصة إكس "تويتر سابقاً"، إلى التهكير، بحسب ما أفاد به مقربون منه.

وقال مقربون من صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "حساب الرئيس العراقي السابق، على منصة اكس تعرض للقرصنة، وكل ما ينشر عليه، لا علاقة له (برهم صالح) به".

وقبل قليل، نشر حساب برهم صالح، تدوينة عن الأم مرفقاً ببيت شعر يتغنى بأهميتها.

وقبلها، نشر الحساب نفسه، علم العراق الذي يحمل (ثلاث نجوم) الذي اعتمد عام 1963، واستمر حتى العام 1991، ويحوي خطوطاً أفقية ذات اللون الأحمر والأبيض والأسود.