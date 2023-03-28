"هاربة من سيطرة الرقابة".. صحة كربلاء تحذر من انتشار "عصائر ومنتجات" غير صالحة في رمضان

شفق نيوز/ حذّرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، من عصائر ومنتجات أخرى تنتشر خلال شهر رمضان، منبهة بأنها غير خاضعة لمتابعة أو فحوصات شعبة الرقابة الصحية في المحافظة.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في الدائرة، الدكتور غيث قحطان، لوكالة شفق نيوز، إن "من أهم النصائح التي تُقدم إلى الصائم هي الإكثار من شرب السوائل، سواء الماء أو العصائر الطبيعية أو الصناعية".

وأضاف قحطان، أن "أغلب المحلات التجارية المنتشرة في المحافظة، تُقدم عصائر صناعية أو شبه طبيعية، وهذه المحلات تحت متابعة شعبة الرقابة الصحية بصورة دورية أو مستمرة".

وأكد عدنان، أن "مختبرات الصحة العامة والتغذية تقوم بفحص المواد المستخدمة في هذه العصائر وجميع المنتجات الأخرى التي تُقدمها المحال التجارية، للتأكد من صحتها وسلامتها للاستهلاك، لكن هناك بعض الباعة المتجولين الذين ينشطون غالباً بعد الإفطار، ويُقدمون عصائر ومواد أخرى غير خاضعة لمتابعة أو فحوصات شعبة الرقابة الصحية".