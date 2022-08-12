سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نُصبت قبل 15 عاماً .. ديالى ترفع حواجز التحصين الأسمنتية عن الدوائر الحكومية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-12T07:59:13+0000
نُصبت قبل 15 عاماً .. ديالى ترفع حواجز التحصين الأسمنتية عن الدوائر الحكومية

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، المباشرة برفع حواجز أسمنتية من أمام دوائر حكومية رئيسية وسط مدينة بعقوبة بعد 15 عاما على نصبها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن كوادر مديرية مرور ديالى شرعت برفع الحواجز الكونكريتية من أمام الدوائر الرئيسية في شارع المحافظة الرئيسي الذي يضم أغلب للدوائر الإدارية والأمنية.

وأكد أن رفع الحواجز رسالة تطمئن للمواطن بزوال خطر الهجمات الإرهابية والمفخخات التي كانت تستهدف تجمعات المواطنين قرب الدوائر الحكومية.

بدوره أوضح مسؤول العلاقات والإعلام في مديرية مرور ديالى العقيد عباس حسين لوكالة شفق نيوز، أن الهدف من رفع الحواجز الكونكريتية فك الازدحامات والاختناقات المرورية في شارع المحافظة الذي يشهد زخما بالمراجعين وحركة السير.

واعتبر حسين رفع تلك الحواجز رسالة تطمين أمنية للمواطنين وتسهيل وصول المواطن إلى الدوائر الحكومية، مشيرا إلى خطة رفع الحواجز الكونكريتية ستشمل مناطق أخرى من بعقوبة.

وبسبب الهجمات المسلحة بالعجلات المفخخة قبل العام 2008 حصنت السلطات الأمنية في بعقوبة وعموم الوحدات الادارية محيط الدوائر والمؤسسات الحكومية بالحواجز الكونكريتية لمواجهة الهجمات والحد من خطورتها.

related

مصرع 3 اشخاص في حريق اندلع بمعمل للألعاب النارية بخانقين (تحديث)

Date: 2022-07-23 09:07:16
مصرع 3 اشخاص في حريق اندلع بمعمل للألعاب النارية بخانقين (تحديث)

كورونا في ديالى .. 3 وفيات و39 إصابة جديدة

Date: 2020-06-22 20:47:42
كورونا في ديالى .. 3 وفيات و39 إصابة جديدة

في ديالى.. صور المرشحين تُسقط سياجاً حديدياً لأحد الجسور

Date: 2021-09-27 09:06:18
في ديالى.. صور المرشحين تُسقط سياجاً حديدياً لأحد الجسور

حوادث وإصابات في ديالى جراء الضباب الكثيف

Date: 2020-12-17 08:49:59
حوادث وإصابات في ديالى جراء الضباب الكثيف

ديالى.. شاحنة تلتهم شخصاً في حادث هو الثاني خلال ساعات

Date: 2022-06-24 09:40:35
ديالى.. شاحنة تلتهم شخصاً في حادث هو الثاني خلال ساعات

جرحى بسقوط حائط على مجلس عزاء في ديالى

Date: 2021-04-05 10:56:57
جرحى بسقوط حائط على مجلس عزاء في ديالى

إغلاق أقدم مقبرة في ديالى.. ادفعوا المال مقابل زيارة موتاكم فهناك مفخخات

Date: 2022-06-19 07:18:24
إغلاق أقدم مقبرة في ديالى.. ادفعوا المال مقابل زيارة موتاكم فهناك مفخخات

في حادث غامض.. مجزرة دموية تطال عشرات الابقار في ديالى

Date: 2021-04-20 07:43:39
في حادث غامض.. مجزرة دموية تطال عشرات الابقار في ديالى