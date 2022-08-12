نُصبت قبل 15 عاماً .. ديالى ترفع حواجز التحصين الأسمنتية عن الدوائر الحكومية

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، المباشرة برفع حواجز أسمنتية من أمام دوائر حكومية رئيسية وسط مدينة بعقوبة بعد 15 عاما على نصبها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن كوادر مديرية مرور ديالى شرعت برفع الحواجز الكونكريتية من أمام الدوائر الرئيسية في شارع المحافظة الرئيسي الذي يضم أغلب للدوائر الإدارية والأمنية.

وأكد أن رفع الحواجز رسالة تطمئن للمواطن بزوال خطر الهجمات الإرهابية والمفخخات التي كانت تستهدف تجمعات المواطنين قرب الدوائر الحكومية.

بدوره أوضح مسؤول العلاقات والإعلام في مديرية مرور ديالى العقيد عباس حسين لوكالة شفق نيوز، أن الهدف من رفع الحواجز الكونكريتية فك الازدحامات والاختناقات المرورية في شارع المحافظة الذي يشهد زخما بالمراجعين وحركة السير.

واعتبر حسين رفع تلك الحواجز رسالة تطمين أمنية للمواطنين وتسهيل وصول المواطن إلى الدوائر الحكومية، مشيرا إلى خطة رفع الحواجز الكونكريتية ستشمل مناطق أخرى من بعقوبة.

وبسبب الهجمات المسلحة بالعجلات المفخخة قبل العام 2008 حصنت السلطات الأمنية في بعقوبة وعموم الوحدات الادارية محيط الدوائر والمؤسسات الحكومية بالحواجز الكونكريتية لمواجهة الهجمات والحد من خطورتها.