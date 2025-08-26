نينوى.. 3 حالات انتحار بسبب خلافات عائلية

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في شرطة نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث حالات انتحار، بسبب مشكلات عائلية وأزمات نفسية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع في حي النهروان، حيث أقدمت شابة على شنق نفسها داخل منزلها نتيجة مشاكل عائلية أدت إلى إنهاء حياتها".

اما الحادث الثاني بحسب المصدر، تمثل بمحاولة مراهق إلقاء نفسه من فوق أحد جسور الموصل، غير أن قوة من الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذه، مشيراً إلى أن "خلافات عائلية كانت وراء الحادث".

والحالة الثالثة، فقد سجلت في ناحية الشمال، حيث أقدمت ربة بيت على تناول كمية من الحبوب بقصد الانتحار، لكن وضعها الصحي مستقر بعد إسعافها.

وخلص المصدر، إلى القول إن "الظروف النفسية الصعبة كانت السبب الرئيس وراء إقدامها على هذه الخطوة".