نينوى.. إيقاف مدير بلدية سابق ومسؤول آخر بتهمة استغلال "أراضٍ خضراء"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن القضاء المختص بقضايا النزاهة في الموصل قرر توقيف مدير بلدية الموصل السابق عبد الستار الحبو، ومدير قطاع المدن الصناعية السابق أيضاً، على ذمة التحقيق في ملف يتعلق بمخالفات استغلال أراضٍ عامة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي تحقيق النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المسؤولين السابقين لمدة سبعة أيام"، مبيناً أن "التوقيف سيستمر حتى التاسع من تموز/يوليو الحالي، لغرض إكمال الإجراءات التحقيقية معهما".

وأوضح المصدر أن "التحقيق يتركز حول وجود مخالفات قانونية وإدارية جسيمة تتعلق بالموافقة على إنشاء مطعم سياحي استثماري فوق أرض مخصصة كمنطقة خضراء (محرّمات عامة) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، مشيراً إلى أن "المتهمين يتواجدان حالياً لدى الجهات الاحتجازية المختصة لاستكمال التحقيق وعرض النتائج على القضاء".