نينوى وكركوك.. مصرع وإصابة 3 أشخاص والعثور على رضيع وجثة ستيني

شفق نيوز- نينوى/ كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل حادثين أمنيين منفصلين أسفرا عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين في منطقة القوسيات شمالي الموصل، ما أدى إلى مصرع شخص في الحال وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث".

وفي سياق آخر، ذكر المصدر أن "فرق الشرطة النهرية عثرت، ليلة أمس، على جثة طافية فوق مياه نهر دجلة قرب قرية (قبر العبد) التابعة لناحية حمام العليل، جنوبي الموصل"، مبيناً أن "الجثة تعود لرجل في الستينيات من عمره، مجهول الهوية، وكان يرتدي ملابس داخلية فقط".

وأضاف أن "الفحوصات الأولية أظهرت خلو الجثة من أي آثار شدة خارجية"، مؤكداً "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والتحفظ عليها، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الغرق وتحديد هوية المتوفى".

وفي كركوك، أشار مصدر طبي في مستشفى قضاء الحويجة إلى العثور على طفل رضيع متروك على الطريق الرابط بين مدينة الموصل وقضاء الحويجة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "منتسبي فوج طوارئ كركوك الثاني كانوا في واجب رسمي بمدينة الموصل، وأثناء عودتهم عثروا على طفل رضيع قرب منطقة طسه على طريق العباسي الرابط بين الموصل والحويجة".

ولفت إلى أن "القوة سارعت إلى نقل الطفل إلى مستشفى الحويجة العام، حيث جرى تسليمه رسمياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".