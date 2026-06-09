نينوى وكركوك.. انتشال جثة شاب وإصابة 4 مدنيين بحادث سير

شفق نيوز- نينوى/ كركوك

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، مساء يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب من مواليد 2007 كان قد فُقد إثر تعرضه للغرق في نهر دجلة بناحية القيارة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة النهرية عثرت على جثة الشاب والذي كان قد غرق أثناء السباحة في نهر دجلة بناحية القيارة جنوب الموصل يوم الجمعة الماضي".

وأضاف أن "مياه النهر جرفت الجثة لمسافة تقارب 30 كيلومتراً من موقع الحادث، قبل أن تتمكن فرق البحث من العثور عليها وانتشالها".

وأوضح المصدر، أن "الشرطة النهرية سلمت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث"، مبيناً أن "الضحية كان طالباً وخرج للسباحة في النهر قبل أن يتعرض للغرق".

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني، بإصابة أربعة مدنيين جراء حادث سير وقع قرب علوة كركوك شمالي المحافظة.

وبحسب حديث المصدر، لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتين على الطريق القريب من منطقة العلوة، مبيناً أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.