نينوى وكركوك.. النيران تلتهم 25 دونماً زراعياً والدفاع المدني يتدخل (فيديو)

شفق نيوز- نينوى/ كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في أرض زراعية بقرية تل جمال التابعة لقضاء تلعفر غربي الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع نتيجة شرارة نارية صدرت من حاصدة أثناء عملها في الأراضي الزراعية، ما أدى إلى احتراق أكثر من 15 دونماً مزروعة بالمحاصيل".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تدخلت بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنعت امتداد النيران إلى مئات الدونمات الأخرى المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير في المنطقة".

وفي كركوك، أشار مصدر آخر، إلى اندلاع حريق في أراضٍ زراعية مزروعة بمحصول الحنطة في ناحية يايجي غربي المحافظة، ما أسفر عن احتراق مساحات تُقدر بـ10 دوانم من المحصول قبل السيطرة على النيران.

وبحسب حديث المصدر، لوكالة شفق نيوز، فإن فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغ باندلاع النيران في حقول للحنطة ضمن ناحية يايجي، مبيناً أن فرق الإطفاء باشرت عمليات المكافحة لمنع امتداد الحريق إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وأوضح أن "الجهود الميدانية أسفرت عن السيطرة على الحريق ومنع توسعه إلى مساحات إضافية، فيما تسببت النيران بخسائر مادية تمثلت باحتراق نحو 10 دوانم من محصول الحنطة"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الحريق وتحديد حجم الأضرار بدقة".

وتابع المصدر، حديثه قائلاً إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ نحو 300 دونم من الأراضي الزراعية ومنع وصول النيران إليها".

وتشهد محافظة كركوك خلال موسم الحصاد تسجيل عدد من الحرائق الزراعية التي تتسبب بخسائر للمزارعين، في وقت تدعو فيه الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تكرار هذه الحوادث.