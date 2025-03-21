نينوى.. وقفة احتجاجية ضد مشروع استثماري يهدد بتشريد قرية بأكملها (فيديو)

شفق نيوز/ نظم أهالي قرية المشرف في نينوى، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية ضد مشروع استثماري لوزارة الصناعة والمعادن يقضي بتهديم منازلهم وتشريدهم.

وقال أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، في مقطع فيديو أرسلوه لوكالة شفق نيوز، إنهم يمثلون "أكثر من 200 منزل استوطنوا في هذه الأرض التي تقع بالقرب من كنيسة ماركوركيس في الموصل، منذ العام 2003 بعد أن هُجّروا من منازلهم".

واستدرك "الأرض تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لكننا فوجئنا اليوم بحضور إحدى الشركات التي أبلغتنا بإحالة الأرض للاستثمار"، مضيفاً "المحتجون يناشدون وزير الصناعة والمعادن ومحافظ نينوى بسرعة التدخل لإيجاد حل يضمن بقاءهم في هذه المنازل".

وأكد أن "هدم القرية سيؤدي إلى تشريد مئات العائلات التي لا تملك مكاناً آخر للسكن".