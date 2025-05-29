نينوى.. وفاة شاب غرقاً في دجلة وإصابة 7 أشخاص بحوادث مرورية متفرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بوفاة شاب غرقاً على ضفاف نهر دجلة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، فيما أُصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة في سلسلة من الحوادث المرورية داخل وخارج المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً توفي غرقاً أثناء السباحة في نهر دجلة بناحية حمام العليل، وتم انتشال جثته من قبل فرق الدفاع المدني ونقلها إلى دائرة الطب العدلي في الموصل".

وأضاف المصدر، أن "سبعة أشخاص أُصيبوا بجروح في أربعة حوادث متفرقة، ثلاثة منها مرورية وحادث واحد غرق، وقد تنوعت الحوادث بين انقلاب دراجات نارية واصطدام مركبات، ووقعت في عدد من الأقضية والنواحي داخل نينوى".

وأشار إلى أن "فرق الإسعاف والشرطة باشرت مهامها في مواقع الحوادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق في كل حادث لتحديد أسبابه".

وأوضح المصدر أن "الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وإهمال إجراءات السلامة سواء في السباحة أو قيادة المركبات، يشكلان عاملاً مشتركاً في هذه الحوادث"، داعياً إلى ضرورة "توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من الخسائر البشرية".