نينوى.. وفاة رجل وإصابة 6 آخرين بحوادث مرورية خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة وإصابة ستة أشخاص في حوادث مرورية متفرقة وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الموقف المروري في محافظة نينوى شهد خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل سبعة حوادث مرورية، أسفرت عن وفاة رجل إثر حادث دهس في ناحية بعشيقة شرقي الموصل، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة في حوادث متفرقة داخل المحافظة".

وأضاف أن "الإصابات توزعت على عدة مناطق، وشملت تصادم مركبات ودهس"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقات في الحوادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".