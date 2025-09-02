نينوى: وصول جهازين حديثين لمعالجة الأورام السرطانية

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير عام صحة نينوى، دلشاد علي، يوم الثلاثاء، عن وصول جهازين من المعجّل الخطي إلى مستشفى الأورام والطب الذري في الجانب الأيمن من الموصل، ضمن خطة تطوير خدمات علاج السرطان.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الأجهزة المتطورة ستدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة بعد استكمال أعمال التنصيب".

وأضاف أن "المستشفى يضم ثلاث معجلات خطية، وجهازاً إشعاعياً حديثاً، و33 غرفة عزل"، مبينا أن "هذا الإنجاز سيمنح مرضى نينوى وبقية المحافظات فرصة الحصول على العلاج داخل المحافظة، ويضع حداً لمعاناتهم في السفر إلى محافظات أخرى"ز

وأكد أن "ما تحقق يمثل نقلة تاريخية في القطاع الصحي بالموصل".