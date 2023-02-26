نينوى وذي قار.. اغتيال شاب وانتحار آخر بسبب رفض ذويه تزويجه من "حبيبته"

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، باغتيال شاب وانتحار آخر بحادثين منفصلين في محافظتي نينوى وذي قار.

وأبلغ مصدر في محافظة نينوى وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال شاب يبلغ من العمر (22) عاماً بعد خروجه من تأدية صلاة الظهر في جامع المتقي بقضاء البعاج غرب الموصل".

الى ذلك، افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، بإقدام شاب على الانتحار شنقاً شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً يبلغ من العمر 18 عاما أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "سبب انتحار يعود الشاب يعود لرفض ذويه خطوبة إحدى الفتيات له، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".