نينوى.. أهالي "المثنى الثانية" يطالبون برفع قرار إيقاف البناء في أراضيهم

شفق نيوز- نينوى

نظم عدد من أهالي منطقة "المثنى الثانية" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء معاناتهم الناتجة عن قرار إيقاف عمليات البناء في أراضيهم.

وأبلغ المحتجون مراسل وكالة شفق نيوز، أن الأزمة بدأت عام 2021 إثر صدور قرار قضائي أوقف البناء في نحو (300) قطعة أرض بسبب شبهات تزوير، مما جمد حركة الإعمار لقرابة 7 سنوات.

وأوضحوا أنهم اشتروا الأراضي رسمياً وبمبالغ طائلة تتراوح بين 80 و120 مليون دينار من "جمعية الحدباء" بعد التحقق من موافقات دوائر الدولة بسندات الطابو.

وأضاف الأهالي أن الإشكالات القانونية تشمل 30% فقط من المقاطعة، لكن العقوبة عَمّت الجميع. وناشد المحتجون عبر شفق نيوز الحكومة المحلية، ومحافظ نينوى، ورئيس محكمة الاستئناف، بالتدخل العاجل لفتح البناء، لإنهاء خسائرهم المادية الكبيرة ومعاناتهم المستمرة مع دفع الإيجارات التي أثقلت كاهل عوائلهم.

ويوم الثلاثاء الماضي، تظاهر العشرات من أهالي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، للمطالبة بتمكينهم من استحقاقهم القانوني بالبناء على أراضيهم ومناطقهم السكنية التي تم منع الإعمار فيها منذ أكثر من عقدين من الزمن، محملين الحكومة المحلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا المنع.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المعاناة مستمرة منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث تمنعنا مجموعات متنفذة لا صلة لها بالدوائر الحكومية الرسمية من البناء في مناطقنا، وتفرض قيوداً تعجيزية أو تبتز الأهالي مادياً مقابل السماح بالبناء".

وطالب المحتجون، الحكومة المحلية والجهات الرسمية في محافظة نينوى بضرورة التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية العاجلة لحل هذه المشكلة، وضمان حماية حقوق المواطنين وتمكينهم من تشييد مساكنهم على أراضيهم الشرعية بشكل رسمي.