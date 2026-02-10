نينوى.. نقص التخصّصات والأدوية يدفع المرضى نحو المستشفيات الأهلية

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس نينوى محمد إريس، يوم الثلاثاء، أن القطاع الصحي في المحافظة يواجه نقصاً في بعض التخصّصات الطبية والأدوية، نتيجة محدودية الإمكانات المالية، ما اضطر بعض المرضى إلى مراجعة المستشفيات الأهلية.

وأوضح إريس، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن العمليات الجراحية تُجرى بشكل طبيعي في عدد من المستشفيات الحكومية، إلا أن المجلس تلقّى شكاوى تتعلق بإحالة بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات الأهلية، مؤكداً أن مجلس المحافظة سيتابع هذه الشكاوى عبر زيارات ميدانية، وتشكيل لجان مختصة في حال ثبوت أي مخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى وجود ازدحام ملحوظ في المستشفيات الأهلية، لافتاً إلى أن بعض المواطنين يفضلونها بسبب قدرتهم المادية، فيما شدد على ضرورة ضمان حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود بالحصول على العلاج المجاني داخل المؤسسات الصحية الحكومية.

وخلص إريس، إلى أن المحافظة شهدت افتتاح أقسام ومختبرات جديدة في مستشفى الأطفال، إلى جانب استمرار العمل في مستشفى ابن سينا والمستشفى الجمهوري الجديد، رغم الضغط الكبير وكثرة الحالات، مؤكداً أهمية دعم الكوادر الصحية لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.