نينوى.. إنقاذ 3 عمال حاصرتهم نيران ومصرع شخصين بحادثي سير وغرق

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية بإنقاذ ثلاثة عمال حاصرتهم النيران ومصرع شخصين في حادثي سير وغرق، يوم الجمعة، بمحافظة نينوى.

وقال مدير شعبة العلاقات في مديرية الدفاع المدني بنينوى المقدم سعد الجبوري لوكالة شفق نيوز، "انقذنا ثلاثة عمال حاصرتهم النيران والدخان الكثيف داخل مطعم في حي المالية بالجانب الايسر من الموصل".

وأشار إلى أن "النيران اندلعت في المطعم جراء تماس كهربائي ووصلت الى مخزن المطعم الذي كان يحتوي مشتقات نفطية ومواد أخرى".

وأضاف الجبوري، "بعد تدخل ثلاثة فرق اطفاء تم اخماد الحريق والسيطرة على النيران واخراج العمال المحاصرين في الداخل".

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شابا في العشرينيات من عمره لقي حتفه غرقا اأثناء نزوله للسباحة في مشروع ري ناحية ربيعة، وما تزال جثته مفقودة حتى الان".

وأضاف أن "ذويه عثروا على سيارته وملابسه بجانب المشروع، ولم يعثر على الجثة حتى الان رغم الاستعانة بعدد من الغواصين".

وفي حادث آخر، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح نتيجة حادث اصطدام عنيف بين عجلتين على طريق الموصل- تلكيف".