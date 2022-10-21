نينوى.. نفوق (540) رأس ماشية والعدد قابل للزيادة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، بوفاة (540) رأس من الماشية لأحد الرعاة "حتى الآن" نتيجة تسممهم بالعلف الحيواني، مبينا أن الحصيلة قابلة للزيادة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شكوى من صاحب حقل لتربية الاغنام في ناحية زمار بنفوق (540) رأساً من قطيعه بسبب حالة تسمم من العلف الذي كان يقدمه لها"

وأضاف المصدر أن "هناك شكوكا كانت تحوم بوجود أمراض أخرى أدت إلى وفاة هذا العدد من الأغنام، لكن تبين من خلال الفحوصات ان العلف هو السبب في نفوقها"، مبينا ان "هناك امكانية لزيادة العدد أيضا خلال اليومين القادمين".