نينوى: نسبة تحديث سجل الناخبين بلغت 72%

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير مكتب انتخابات نينوى فرحان المعماري، يوم الخميس، أن نسبة تحديث سجل الناخبين في عموم المحافظة بلغت 72%.

وقال المعماري لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الذين يمتلكون بطاقات الناخب البايومترية (العام والخاص) تجاوز مليوني ومئة ألف ناخب ممن يحق لهم التصويت في يومي الاقتراع العام والخاص".

وأشار إلى أن "المكتب لم يتلقَّ حتى الآن أي تبليغ رسمي بخصوص موعد المصادقة النهائية على أسماء المرشحين".

وكان مدير إعلام مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، سفيان المشهداني، أكد في 30 آب/أغسطس 2025، أن المحافظة تصدرت عملية تحديث سجل الناخبين على مستوى العراق.

وقال المشهداني في تصريحه السابق لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الناخبين في نينوى يبلغ نحو مليونين و900 ألف شخص، وأن من يمتلكون البطاقة الانتخابية قبل التحديث كان عددهم يقارب المليون و800 إلى مليون و900 ألف ناخب، وبعد عملية التحديث ارتفع العدد الإجمالي للمحدثين وحاملي البطاقة إلى مليونين و93 ألف ناخب".

وتبلغ عدد القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات في نينوى 36 قائمة، موزعة بين 12 حزباً منفرداً، و9 تحالفات سياسية، بالإضافة إلى 15 قائمة كوتا تمثل مكونات مختلفة من أبناء المحافظة، بحسب مكتب انتخابات نينوى.

ووفقاً للمكتب فإن قوائم الكوتا تتوزع على النحو الآتي: 8 قوائم للمكون الايزيدي، و4 قوائم شبكية، و3 قوائم للمكون المسيحي، إلى جانب قائمتين لفردين مستقلين ضمن حصة الكوتا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين 1040 مرشحاً لمختلف شرائح ومكونات نينوى.

من جهته، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة عازمة على ضمان إجراء الانتخابات المقبلة في أجواء نزيهة وآمنة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.