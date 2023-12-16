نينوى وصلاح الدين: نسبة المشاركين بالتصويت الخاص بلغت 75 و76% على التوالي

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يوم السبت، نجاح العملية الانتخابية بمرحلتها الأولى في التصويت الخاص.

وقال الدخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن أعداد المصوتين بلغت 74956 من أصل 99726 وبنسبة مشاركة بلغت 75%"، مثنياً على جهود المفوضية والقوات الامنية والعسكرية في انجاح العملية.

من جهته؛ قال مدير مفوضية الانتخابات في نينوى فرحان المعماري؛ أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بمحافظة نينوى بلغت 75%.

وفي محافظة صلاح الدين؛ أعلن مكتبها الانتخابي نجاح عملية الاقتراع الخاص بنسبة مشاركة بلغت 76%.

وقال مدير اعلام المكتب ياسر نصيف لوكالة شفق نيوز؛ ان عدد المصوتين من العناصر الأمنية والحشد بلغ 51858 من إجمالي 67393 ناخبا المشمولين بالتصويت الخاص.