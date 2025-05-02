نينوى.. مقتل مدني نتيجة نزاع عشائري وسبع إصابات بحوادث مرورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بمقتل رجل مدني جراء تعرضه لإطلاق نار عشوائي على خلفية نزاع عشائري غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن تلقت بلاغاً بوقوع مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار في قرية العكلات التابعة لناحية الحميدات غربي الموصل"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن مقتل رجل مدني يبلغ من العمر 33 عاماً، بعد إصابته بطلق نار عشوائي".

وأضاف المصدر، أنه "تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي في الموصل لإجراء الإجراءات القانونية اللازمة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث لتحديد الجناة وملاحقتهم".

إلى ذلك، أشار المصدر إلى وقوع عدد من الحوادث المرورية في مناطق متفرقة من المحافظة، أسفرت عن تسجيل سبع إصابات متفاوتة الخطورة، في أربع حوادث.

وبين المصدر أن "الدوائر الصحية والأمنية سجلت خلال الـ24 الماضية سبع إصابات نتيجة لحوادث مرورية، وقعت في مناطق متعددة من محافظة نينوى بينها الموصل وسنجار والحمدانية".

وأضاف المصدر، أن "الحوادث توزعت بين حوادث مرورية اعتيادية وسقوط من دراجات نارية أو اصطدامات داخل الأحياء السكنية، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة بإجراء اللازم وتوثيق الحالات".