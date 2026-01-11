نينوى.. مقتل راعٍ بانفجار عبوة من مخلفات "داعش"

شفق نيوز- نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس اللجنة الأمنية في المجلس محمد الكاكئي، يوم الأحد، عن مقتل راعٍ للأغنام يبلغ من العمر 16 عاماً إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في إحدى قرى المحافظة.

وقال الكاكئي، لوكالة شفق نيوز، إن "العبوة انفجرت أثناء وجود الفتى في قرية قصروك التابعة لقضاء الحمدانية شرقي نينوى، ما تسبب بإصابته بجروح بالغة".

وأضاف أن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة في الطريق متأثراً بإصابته، مشيراً إلى أن الحادثة تأتي ضمن مخاطر المتفجرات غير المنفلقة التي ما تزال تشكل تهديداً لحياة المدنيين في بعض المناطق.

وتواجه العديد من المحافظات العراقية تحديات متواصلة بسبب وجود مخلفات حربية وألغامٍ أرضية متبقية منذ الحروب السابقة، ما يشكل خطراً على حياة المدنيين، لا سيما في المناطق الزراعية والأراضي المفتوحة التي لم تخضع لإجراءات المسح وإزالة الألغام بشكل كامل.