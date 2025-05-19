نينوى.. مطالبات لمنع "جهات خارجية" تفرض وصايتها على جوامع المحافظة

شفق نيوز/ حذّرت عضو مجلس محافظة نينوى ورئيسة لجنة الاوقاف الدينية سمية الخابوري، يوم الاثنين، من تدخلات وصفتها بـ"غير المشروعة" تطال عدداً من الجوامع في المحافظة، معتبرة إعفاء الشيخ محمد الشماع من جامع النبي يونس، جاء رضوخاً لضغوط خارجية وتهديداً لاستقلالية المؤسسة الدينية، حسب وصفها.

وقالت الخابوري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأوقاف في مجلس نينوى تتابع بقلق بالغ التدخلات التي تشهدها الجوامع، من قبل جهات تحمل فكراً دخيلاً وتسعى لفرض خطباء يمثلون هذا الفكر"، مشيرة إلى "تعليق صور لجهات سياسية داخل بعض المساجد، في انتهاك صريح لقدسية دور العبادة".

وتابعت: "ننظر بخطورة إلى قرار إعفاء الشيخ محمد عبد الوهاب الشماع من مهامه خطيباً في جامع النبي يونس، لما يمثله الرجل من رمزية دينية واجتماعية لهذا الجامع التاريخي، ونعدّ القرار استجابة لضغوط من جهات خارجية تحاول فرض سيطرتها أيضاً على جوامع أخرى كجامع الخضر".

وأكدت الخابوري أن "اللجنة ترفض بشكل قاطع زج الخطاب الديني في الصراعات السياسية أو محاولات الهيمنة الفكرية عليه"، مطالبة ديوان الوقف السني بـ"إعادة النظر في قراراته الأخيرة والتحقيق في خلفياتها القانونية والشرعية".

وكان ديوان الوقف السني قد أعلن في وقت سابق تعيين الشيخ محمد عبد الوهاب الشماع، خطيباً لجامع النبي يونس بعد اكتمال إعماره، قبل أن يتراجع عن القرار بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والشعبية، وسط اتهامات بوجود ضغوط سياسية تقف خلف القرار.