نينوى.. مطالبات بإنشاء سدود جديدة لـ"حصاد المياه" وتقليل الهدر

شفق نيوز – نينوى

دعا عضو مجلس محافظة نينوى، سبهان جاجان، يوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لـ"حصاد المياه" في العراق، مشدداً على ضرورة إعادة تأهيل سد بادوش ليكون مسانداً لسد الموصل في ظل أزمة المياه الحالية وتراجع الإطلاقات المائية من تركيا.

وقال جاجان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحكومة التركية بشأن فتح السدود وتوفير المياه للعراق خطوة مهمة، ونحن نثمن هذا التحرك، لكن يجب أن يبدأ التحرك من الداخل العراقي عبر مشاريع إستراتيجية لحصاد المياه وتأمينها للسنوات المقبلة".

وأكد جاجان أن "سد بادوش، الذي أُهمل لسنوات طويلة، يجب أن يُعاد تأهيله ليكون داعماً لسد الموصل، ويساهم في تأمين مياه إضافية لمناطق وسط وجنوب العراق".

وأشار إلى أن "جزءاً كبيراً من المياه يذهب هدراً نحو الخليج وشط العرب، ولهذا من الضروري إنشاء سدود جديدة تسهم في الحفاظ على الثروة المائية وتقليل الفاقد، خصوصاً مع تصاعد التحديات المناخية وشح المياه القادمة من دول الجوار".

ويعاني العراق منذ ازمة جفاف خطيرة تصاعدت حدتها في السنوات الأربع الماضية حيث بلغت إلى مستويات أن ظهر قاع نهري دجلة والفرات في بعض المناطق التي يمران بها، كما أدت الأزمة إلى جفاف عدة أهوار وتراجع المساحة المائية في جميع الأهوار والبحيرات في وسط وجنوب العراق.