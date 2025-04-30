نينوى.. مصرع وإصابة 14 شخصاً في 10 حوادث سير

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الأربعاء، أن مستشفيات المحافظة سجلت حالة وفاة و13 إصابة نتيجة 10 حوادث مرورية خلال الساعات الـ24 الماضية، في مناطق متفرقة من مدينة الموصل وعدد من الأقضية والنواحي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفيات نينوى استقبلت خلال اليوم الماضي 13 مصاباً جراء حوادث مرورية متفرقة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة".

وبيّن المصدر أن "الحوادث تنوعت بين اصطدام وانقلاب سيارات، إضافة إلى حوادث دهس، من بينها حادث دهس أسفر عن وفاة شخص في حي الجامعة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأشار إلى أن "الكوادر الطبية تعاملت مع المصابين وفق الإجراءات الطارئة، وتم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم"، لافتاً إلى أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقات في أسباب تلك الحوادث التي تتكرر بوتيرة مرتفعة مؤخراً".