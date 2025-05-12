نينوى.. مصرع وإصابة 13 شخصا بحوادث سير خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الإثنين، مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، بثمانية حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حالة الوفاة نتجت عن حادث دهس وقع في منطقة بازوايا شرق مدينة الموصل"، مشيراً إلى أن "بقية الإصابات توزعت بين حوادث اصطدام وانقلاب مركبات، إضافة إلى حوادث دراجات نارية في مناطق متعددة من المحافظة".

وأكد المصدر أن "فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقات في أسباب الحوادث"، مبينا أن "السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور لا تزال من أبرز أسباب تكرار هذه الحوادث في نينوى".