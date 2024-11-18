نينوى.. مشروع لتوفير الطاقة الشمسية وتطلع لدور ألماني في إنشاء معمل للأدوية

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الألمانية في العراق، يوم الاثنين، التزامها بدعم محافظة نينوى في مرحلة الإعمار والبناء ودعم الاستقرار التي بدأته بعد عمليات استعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش.

وقال نائب رئيس البعثة الألمانية في العراق رولاند فيستبه، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، على هامش زيارته لمدينة الموصل، إن "ألمانيا ملتزمة بمواصلة الدعم والتعاون مع العراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص في مجال دعم جهود الإعمار والاستقرار في مرحلة ما بعد داعش".

وكشف المسؤول الألماني، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، عن مشاريع ألمانية تنفذ في الموصل في قطاعات الطاقة والصحة وغيرها، كما أعلن عن مشروع جديد لتوفير الطاقة البديلة في جامعة الموصل بتمويل من بنك التنمية الألماني.

وأشاد فيستبه، بالإعمار الذي حققته نينوى والموصل بشكل خاص بعد الدمار الكلي الذي تسبب به داعش خلال احتلاله للمدينة.

من جانبه، أكد الدخيل، تطلع نينوى لمزيد من التعاون مع الجانب الألماني، فيما أشار إلى أن الجانب الألماني مول ونفذ العديد من المشاريع في نينوى في مجالات الطاقة والكهرباء.

ولفت إلى أن الجانب الألماني سينفذ مشروعا للطاقة البديلة المتجددة المعتمدة على الطاقة الشمسية في جامعة الموصل، من شأنه توفير الطاقة الكهربائية لعموم جامعة الموصل وتزويد الطاقة الكهربائية بالفائض منها.

ودعا محافظ نينوى، الشركات الألمانية، إلى القدوم لمدينة الموصل والاستثمار فيها لاسيما شركات قطاع الطاقة وانشاء المصانع من أجل إنشاء معمل للأدوية في المحافظة من قبل الجانب الألماني.