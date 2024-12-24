نينوى.. مسؤول يعتذر عن قبول تكليفه بمنصب تولاه سابقا بسبب "ضغوط سياسية"

شفق نيوز/ اعتذر مدير هيئة استثمار نينوى السابق، محمد الأغا، يوم الثلاثاء، عن إعادة تكليفه بالمنصب رغم صدور أمره الإداري بعد توجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأبلغ مصدر مطلع في محافظة نينوى وكالة شفق نيوز، ان "محمد الأغا قدم اعتذاراً رسمياً عن إعادة تكليفه بمنصب مدير هيئة الاستثمار في نينوى، بعد توجيه رئيس الوزراء بذلك وأصدر أمره محافظ نينوى عبد القادر الدخيل".

وأوضح المصدر أن "اعتذار الأغا جاء نتيجة ضغوط سياسية من قبل كتلة في مجلس نينوى ترفض توليه المنصب".

وكان الأغا قد شغل منصب مدير هيئة الاستثمار في نينوى قبل أن يُنهى تكليفه ويُعاد إلى منصب معاون مدير بلدية الموصل لشؤون الخدمات.

ويشهد منصب مدير هيئة الاستثمار في نينوى صراعات سياسية حادة داخل مجلس المحافظة حول من يشغله، لذلك هو شاغر منذ أكثر من ستة أشهر ولا يزال لغاية الآن.