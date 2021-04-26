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نينوى.. مستشار الكاظمي يفتتح مقر لجنة إعمار الموصل (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-26T10:04:57+0000
نينوى.. مستشار الكاظمي يفتتح مقر لجنة إعمار الموصل (صور)

شفق نيوز / افتتح صباح مشتت، مستشار رئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، مقر اللجنة العليا لإعمار الموصل في الجانب الأيمن للمدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مشتت، توجه فور وصوله مدينة الموصل في محافظة نينوى، إلى مقر اللجنة في النادي الاجتماعي بالجانب الأيمن من المدينة.

وكان الكاظمي قد وجّه الشهر الماضي، بتشكيل اللجنة العليا لإعمار مدينة الموصل، على أن تكون برئاسته وعضوية وزراء: المالية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات، ومدير مكتب رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة ومحافظ نينوى.

وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ طرد تنظيم داعش، وانتهاء المعارك في الموصل وتحرير محافظة نينوى بالكامل في تموز 2017.

وخلفت المعارك هناك خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين ودماراً واسعاً قدّرته وزارة التخطيط في وقت سابق، بأكثر من 80٪؜ في مجال البنى التحتية والمنازل السكنية للمواطنين.

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