نينوى.. مزارعون يطالبون بتعديل الخطة الزراعية وإنصاف الأراضي الديمية

شفق نيوز- نينوى

نظم مزارعو محافظة نينوى، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية في ناحية حميدات غرب الموصل للمطالبة بتعديل الخطة الزراعية الحالية وإنصاف الأراضي الديمية والمروية ضمن آليات التوزيع المعتمدة.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الزراعية الحالية تسببت بما وصفوه بـ"إجحاف كبير" بحق مزارعي نينوى، رغم أن نحو 90% من أراضي المحافظة ديمية تعتمد على الأمطار، مقابل 10% فقط من الأراضي الإروائية.

وأضافوا أن مطالبهم تتضمن تعديل الخطة الزراعية بما يشمل الأراضي الديمية في المناطق المضمونة وغير المضمونة وشبه المضمونة، فضلاً عن اعتماد الأراضي المروية بالمرشات، لاسيما مع توفر كميات أمطار مناسبة خلال الموسم الحالي.

كما طالب المحتجون باحتساب أسعار محاصيل المرشات وفق الأسعار المعتمدة للمحاصيل المروية، إلى جانب استلام كامل المحصول الزراعي دون تحديده بـ300 كيلوغرام للدونم الواحد فقط.

ودعا المزارعون إلى صرف المستحقات المالية المتأخرة والحالية بشكل عاجل، محذرين من أن استمرار تهميش القطاع الزراعي قد يدفع أعداداً متزايدة من الفلاحين إلى هجرة الريف نحو المدن، ما ينعكس سلباً على الواقع الزراعي في محافظة نينوى.

وأقرت وزراتي الزراعة والموارد المائية، يوم السبت الماضي، الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026، والتي تضمنت مساحات محددة لزراعة الشلب والذرة الصفراء والخضر، مع تأكيد استمرار اعتماد تقنيات الري الحديثة لمواجهة أزمة المياه والجفاف.