نينوى.. محكمة التمييز تبرئ مدير الوقف السني السابق وتطلق سراحه

شفق نيوز/ أصدرت محكمة التمييز في نينوى، اليوم الثلاثاء، قرارًا ببراءة مدير الوقف السني السابق بالمحافظة، أبو بكر كنعان بشير، من التهم الموجهة إليه، وأطلقت سراحه بعد حكم سابق بسجنه لمدة ستة أشهر بسبب مخالفات إدارية.

وأفاد مصدر أمني في نينوى لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة التمييز قررت إطلاق سراح أبو بكر كنعان بشير بعد الطعن في الحكم الصادر ضده".

وكان القضاء قد أصدر في وقت سابق حكمًا بالسجن بحق بشير وموظف آخر في الوقف، قبل أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكم البراءة.

يذكر أن أبو بكر كنعان بشير هو زوج عضو مجلس نينوى، سمية غانم الخابوري.