نينوى مجدداً.. حريق داخل محطة وقود

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق داخل محطة وقود "لگداوي الأهلية" الواقعة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وذلك بعد أيام قليلة من حادث حريق دامٍ في محافظة نينوى التهم حفل زفاف وأوقع عشرات الضحايا.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن حريق المحطة وقع بسبب طارئ صحي ألم بسائق عجلة خصوصي أدى إلى الاصطدام بمضخة الوقود وانسكاب البنزين ثم اشتعال العجلات القريبة مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني على الفور.

وأشارت الى أنها استنفرت فرقها وطوقت النيران وعزلت العجلات المحترق عن بقية المضخات وأبعدت خطر النيران عن صهريج يحمل وقود البنزين متوقفاً داخل المحطة وأنهت أعمالها الإخماد والتبريد بالتزامن مع تأمين نقل السائقين المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها.