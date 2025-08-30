نينوى: متنفذ قطع الماء عن قرية ونعمل على رفع "الأقفال"

شفق نيوز- نينوى

كشف المعاون الفني لمدير ماء نينوى، باسم محمد، يوم السبت، عن قيام شخصية متنفذة بقطع المياه عن قرية خرمر التابعة لناحية العياضية شمال غرب الموصل، من خلال وضع أقفال على الشبكة وتحويل الضخ لصالحه، ما تسبب بضعف وصول المياه إلى أهالي القرية والمناطق المحيطة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات المؤكدة تفيد بوجود أقفال وضعت عمداً على خطوط المياه، الأمر الذي أدى إلى حرمان قرية خرمر وعدد من مناطق العياضية من حصتها المائية".

وأضاف أن "هذه التصرفات غير قانونية وتلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين"، موضحا أن "فرق البلدية والماء توجهت اليوم لمعالجة الكسور في الشبكة وفتح الأقفال لإيصال المياه بشكل عادل إلى جميع المناطق المتضررة".

وشدد على أن "أي مواطن يثبت تورطه في التلاعب بالأقفال سيحال إلى القضاء وفق القانون"، مؤكدا أن "المشروع المائي في هذه المناطق يعاني من مشاكل فنية، لكن المديرية ماضية في إصلاح الأعطال وضمان وصول المياه للأهالي بعيداً عن أي تدخلات شخصية أو نفوذ".