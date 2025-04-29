نينوى.. لا افتتاح قريب لمنفذ ربيعة مع سوريا

شفق نيوز/ استبعد النائب عن نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، افتتاح منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا في وقت قريب، مؤكداً أن الملف لا يزال مرهوناً باتفاق رسمي لم يُبرم بعد بين الحكومتين العراقية والسورية.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء المتداولة بشأن قرب افتتاح المنفذ لا تستند إلى معطيات دقيقة حتى الآن"، مبيناً أن "إعادة تشغيله تتطلب ترتيبات سياسية وأمنية معقدة لم تُنجز بعد".

وأشار إلى أن "الجانب السوري من المنفذ ما يزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يعقّد الموقف ويحول دون اتخاذ خطوات عملية، لا سيما وأن الحكومة العراقية تفضل التعامل مع جهات رسمية وذات سيادة".

وكشف الشمري عن محاولات سابقة لترتيب إدارة مشتركة للمنفذ بين الحكومة السورية و"قسد"، لكنها لم تنجح نتيجة خلافات داخلية، مرجحاً أن "تشهد المرحلة المقبلة تحركاً دبلوماسياً جديداً بهذا الاتجاه، إلا أنه لا توجد مؤشرات لافتتاح فعلي في الوقت الراهن".

ويعد منفذ ربيعة الحدودي، أحد المنافذ البرية الرئيسية بين العراق وسوريا، يقع في شمال غرب محافظة نينوى العراقية، مقابل بلدة اليعربية السورية، ويبعد المنفذ حوالي 120 كيلومتراً عن مدينة الموصل و525 كيلومتراً عن العاصمة بغداد.