نينوى في المركز الأول بجداول انجاز التعداد السكاني "التجريبي"

موظفو التعداد التجريبي في الموصل

شفق نيوز/ اعلنت محافظة نينوى ، يوم الخميس، أنها حصلت على المركز الأول في التعداد التجريبي للسكان.

وقال محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل لوكالة شفق نيوز؛ "إنه تم إنجاز العمل الميداني للتعداد السكاني التجريبي بكافة مراحله وبوقت قياسي وحصول محافظة نينوى على المركز الأول في جداول الانجاز من بين جميع المحافظات الاخرى".

وأشار الدخيل الى أن "هذا الانجاز تحقق بجهود موظفي دائرة احصاء نينوى والكوادر الساندة لهم من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وبين الدخيل "استمرار الحكومة المحلية بدعمهم وتوفير احتياجاتهم وصولاً الى يوم التعداد الفعلي ليتحقق مفصل مهم من مفاصل البرنامج الحكومي ل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني".