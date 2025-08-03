نينوى.. فلاحو ربيعة يحتجون على "إتاوات غير قانونية" وتدخلات جهات متنفذة

شفق نيوز- نينوى

نظّم عدد من فلاحي ومزارعي ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، يوم الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بمحاولات إعادة فرض رسوم وصفوها بـ"الإتاوات غير القانونية" على منتجاتهم الزراعية، مؤكدين تعرضهم لضغوط من قبل مستثمر علوة مدعوم من جهات متنفذة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العشرات من الفلاحين في ربيعة شاركوا في وقفة احتجاجية، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لفرض رسوم مالية على دخول محاصيلهم إلى مدينة الموصل، رغم عدم استفادتهم من خدمات علوة ربيعة، والتي أكدوا أنهم لا يستخدمونها في بيع منتجاتهم الزراعية.

وقال الفلاحون في بيان تُلي خلال الوقفة إن "ما يجري هو محاولة من قبل مستثمر علوة ربيعة وبدعم من أطراف متنفذة لإعادة فرض رسوم مالية على شاحنات المحاصيل الزراعية تصل إلى 250 ألف دينار، لقاء السماح لها بدخول الموصل عبر بوابة الشام، وهو أمر مرفوض قانوناً وعرفاً".

وأضاف البيان أن "الفلاحين اعتادوا على نقل وبيع منتجاتهم مباشرة إلى الموصل دون المرور عبر علوة ربيعة، وبالتالي لا توجد مبررات قانونية لفرض رسوم من قبل مستثمر العلوة عليهم"، مشيرين إلى أن "محاولات المستثمر مدعومة بترويج إعلامي على مواقع التواصل لإعادة فرض هذه الرسوم، بذريعة أنه حصل على استثمار العلوة بمبلغ مرتفع، وهو خلاف بينه وبين الدولة ولا علاقة للفلاحين به".

وأشاد الفلاحون بتدخل شخصيات عشائرية، ساهمت في إيقاف هذه الإجراءات التعسفية مؤقتاً من خلال التواصل مع القضاء في نينوى، لكنهم حذروا من محاولات إعادة العمل بها مجدداً.

وفي ختام الوقفة، دعا المزارعون الحكومة المحلية والقضاء العراقي إلى "التدخل السريع لوضع حد لهذه التجاوزات، التي تُعد حرباً اقتصادية على الفلاح العراقي وتؤثر سلباً على الإنتاج المحلي والأمن الغذائي".