نينوى.. غرق شاب وفقدان أثر آخر في نهر دجلة

شفق نيوز/ لقي شاب مصرعه غرقاً في نهر دجلة وفقد أثر آخر، الثلاثاء، في ناحية القيارة بمحافظة نينوى شمالي العراق، وفق مصدر امني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب بعد ساعات من اختفائه إلى جانب شاب آخر، وهما في العشرينيات من العمر، في مياه نهر دجلة بمنطقة دور القاعدة التابعة لناحية القيارة.

ورجح المصدر غرق الشاب الآخر أيضاً، إلا أن الغواصين واجهوا صعوبة كبيرة في عملية البحث لأن نسبة العكورة في مياه النهر عالية.

وأشار إلى توقف عملية البحث مع حلول الليل على أن تستأنف مع ساعات الصباح الأولى من فجر يوم الأربعاء.