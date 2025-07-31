نينوى.. عودة الانسيابية لسيطرة سد الموصل وواردات المحافظة تبلغ 480 مليون دينار

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، يوم الخميس، أن سيطرة سد الموصل، حيث موقع الترسيم الجمركي، شهدت تحسناً ملموساً في حركة عبور الشاحنات بعد أيام من الزخم و الإزدحام الخانق.

وقال أهريس، لوكالة شفق نيوز، خلال زيارة ميدانية أجراها إلى موقع السيطرة: "تواجدنا اليوم للوقوف على المشاكل التي يعاني منها سائقو الشاحنات والعمل على التخفيف من الزخم الحاصل"، مضيفاً أن "الساحة بدت اليوم فارغة، وعادت الحركة بانسيابية طبيعية إلى سيطرة سد الموصل".

وأشار إلى أن "إدارة الترسيم الجمركي أبلغتنا بأن الإيرادات بلغت 480 مليون دينار خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد دخول أكثر من ألف شاحنة عبر منفذ سد الموصل"، مؤكداً أن "هذه الأرقام تمثل تعظيماً لإيرادات محافظة نينوى، ونأمل أن يستمر هذا الأداء دون العودة إلى الطوابير والتأخير".

وكانت سيطرة سد الموصل قد شهدت خلال الأسابيع الماضية طوابير طويلة من الشاحنات امتدت لأيام، ما تسبب بعرقلة حركة المرور وشكاوى واسعة من السائقين.

وفي بعض الحالات، اضطر السائقون إلى قطع الطرق احتجاجاً على التأخير في إجراءات الترسيم والعبور، ما انعكس سلباً على حركة التجارة والنقل إلى مدينة الموصل.