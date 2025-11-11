نينوى.. عناصر بالحشد يحثون الأهالي على الانتخاب بجولات ميدانية

شفق نيوز- نينوى

أفادت مصادر محلية في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن عناصر من هيئة الحشد الشعبي نفذوا جولات ميدانية في عدد من الأحياء السكنية، لحثّ المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات المحلية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الجولات شملت عدداً من المناطق داخل القضاء في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت، بعد أن ظلت نسبة المشاركة شبه معدومة منذ ساعات الصباح الأولى"، مشيرةً إلى أن "التحركات جرت دون تسجيل أي خروقات أمنية أو احتكاكات مع الأهالي".

وأضافت أن "المواطنين في تلكيف أبدوا فتوراً في الإقبال على مراكز الاقتراع لأسباب تتعلق بعدم القناعة بالمرشحين أو ضعف الحماس الانتخابي".

ولم يصدر حتى لحظة نشر هذا الخبر، أي تعليق رسمي من هيئة الحشد الشعبي أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن تلك الجولات الميدانية.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.