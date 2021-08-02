نينوى.. عشرات الموظفين يحتجون على غياب الحوافز منذ 18 عاماً

شفق نيوز/ احتج العشرات من موظفي دائرة التقاعد في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى يوم الاثنين على توقف نظام الحوافز منذ عام 2003.

وأبلغ عدد من المتظاهرين مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "رواتب الموظفين في هيئة التقاعد قليلة مقارنة بالدوائر الاخرى"، مبينين أن "رواتبهم لم تعد تكفي احتياجات عائلاتهم خصوصا مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومن بينها ارتفاع الأسعار الذي تزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضافوا أن "دائرة تقاعد نينوى كان عليها زخم كبير خلال السنوات الماضية بعد تحرير الموصل وتحملت الكوادر ذلك الزخم وعملت لساعات اضافية لكن لم ينصفها احد".

وقال رافع حسن وهو مسؤول قسم المراسلات في هيئة التقاعد لشفق نيوز، إن "الدولة تريد ان يكون الموظف نزيها وامينا، وفي الوقت ذاته لاتوفر له مايحقق له الحياة الكريمة. فأين العدالة من هذا الامر؟".

واضاف حسن قائلاً، "لم تعد تكفينا الرواتب، ونحن بامس الحاجة للحوافز او تعديل سلم رواتبنا"، مشيرا إلى أن "هنالك موظفين رواتبهم لاتتجاوز 400 الف دينار، وهذ المبلغ لا يكفي عائلاتهم".

وطالب المحتجون، زملاءهم في باقي المحافظات، إلى الانضمام اليهم في الوقفات الاحتجاجية المقبلة لحين الاستجابة لمطالبهم.