نينوى.. عراقيون يحتجون أمام هيئة الحج والعمرة رفضاً لتأجيل التفويج وتغيير مساره

شفق نيوز- نينوى

نظم عدد من الأشخاص، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحج والعمرة في مدينة الموصل، اعتراضاً على تأخر موعد التفويج وتعديل مساره من السفر البري المباشر إلى نظام مرحلي.

وقال مشاركون في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن موعد التفويج كان مقرراً بين 1/5 و3/5 براً إلى السعودية، إلا أنهم تفاجأوا بتأجيله إلى 12 أيار، واعتماد مسار جديد يبدأ براً من الموصل إلى منفذ عرعر، ومن ثم جواً إلى جدة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وأضافوا أن هذا التغيير أثار استياءهم، خاصة مع استمرار تفويج جهات أخرى ضمن المواعيد المحددة، مطالبين بالعدول عن القرار والالتزام بالجدولة السابقة والتفويج البري المباشر وعلى مرحلة واحدة دون تقسيم، لما لذلك من تأثير على مدة بقائهم خلال موسم الحج.

وأشاروا إلى أن التأخير سيؤدي إلى تقليص فترة الحج المقررة لهم، مشددين على ضرورة مراعاة ظروف الحجاج والالتزام بالتوقيتات المعلنة مسبقاً.