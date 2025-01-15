نينوى.. طالب ينهي حياته "شنقاً" بسبب تأخره عن موعد الامتحان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، أن طالباً في المرحلة المتوسطة أقدم الانتحار شنقاً غرب الموصل، بعد تأخر وصوله للمدرسة لتأدية الامتحان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً في الصف الثاني المتوسط أقدم على الانتحار شنقاً بعد رفض إدارة مدرسته دخوله إلى المدرسة بسبب تأخره عن موعد أداء الامتحان في قرية تل زلط (غرب الموصل)".

وأوضح المصدر أن "الطالب من مواليد 2010 ولدى وصوله متأخراً لمدرسته في القرية خلال تأدية امتحانات نصف السنة رفضت الإدارة دخوله"، مبيناً أنه "وفور عودته لمنزله توجه إلى أعلى غرفة في المنزل ما يعرف بـ(البيتونة) وقام بشنق نفسه"، مضيفاً أن "الشرطة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة حيثياتها".