نينوى.. ضبط شركة تعيد تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية بتواريخ مزيفة (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بأن جهاز الأمن الوطني – مركز أمن تلكيف تمكن من القبض على صاحب شركة في منطقة القوسيات (شمال الموصل)، بعد متابعته لقيامه بإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية بتواريخ مزيفة.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن العملية تمت بعد متابعة دقيقة واستحصال أمر قضائي، حيث تبين أن المتهم يعيد تعليب المنتجات الفاسدة في أكياس جديدة، مع تغيير تواريخ الصلاحية لطرحها في الأسواق.

وأضاف أن الجهات المتخصصة صادرت الكميات المضبوطة، وتم فتح تحقيق موسع للكشف عن أي شركاء محتملين في القضية، مشيرًا إلى أن الإجراءات مستمرة لمحاسبة المتورطين ومنع ترويج المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلكين من المواد الغذائية الفاسدة التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.