نينوى.. ضبط استاذ جامعي متلبسا بالرشوة من طالبة ماجستير

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن ضبط أستاذٍ في جامعة نينوى مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من إحدى طالباته، مشيرة في ذات الوقت إلى ضبط متهم بجمعية استولت على عقارات عائدة للدولة بقيمة 4,75 مليارات دينار في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى حي الحدباء في مدينة الموصل، وقام بضبط أستاذ في كلية القانون - جامعة نينوى أثناء تسلمه مبلغا يقدر ب500 دولار (رشوة) سبق أن طلبه من إحدى الطالبات في مرحلة الماجستير؛ لقاء إنجاز تقرير خاص بدراستها، لافتة إلى أن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قرر توقيف المتهم وفق القرار (160 لسنة 1983).

وفي عملية ثانية، وبناء على رصد الفريق الميداني الثالث في مديرية تحقيق نينوى، تم ضبط موظف في جمعية المستقبل التعاونية للإسكان، على خلفية تقطيع وبيع أراض زراعية مملوكة للدولة، خلافا للقانون ودون استحصال الموافقات الأصولية، لافتة إلى أن المساحة الكلية للأراضي المتجاوز عليها بلغت قرابة (30) دونما بمبلغ إجمالي يصل إلى (4,750,000,000) مليارات دينار.

وتابعت إنه تم خلال العملية ضبط صور قيد العقارات،وعقود بيع مع أصحاب حق التصرف، منوهة بأن قاضي التحقيق المختص، قرر توقيف المتهم؛ استنادا لأحكام المادة (340) من ق.ع.ع.